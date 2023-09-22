إيران.. إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع والسلطات تحقق

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم إخماد حريق اندلع خلال الليل في مستودع بطاريات تابع لوزارة الدفاع اليوم الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث في قطاع الدفاع بالجمهورية الإسلامية.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن خسائر بشرية، ولم يقدموا تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالمستودع الواقع في العاصمة طهران.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن حريقا شب في “مستودع للبلاستيك مرتبط بصناعة البطاريات وتابع لوزارة الدفاع”، وأضاف أن سبب الحريق قيد التحقيق.

وقالت هيئة الإطفاء في طهران إن الحريق اندلع في منتصف الليل تقريبا بمنطقة تخزين مساحتها ألفي متر مربع، وبث التلفزيون الحكومي لقطات أظهرت دخانا يتصاعد من موقع الحادث.

وفي الشهر الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة فاشلة لتخريب قطاع الدفاع وصناعة الصواريخ. وقالت إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال أجزاء معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

ولم ترد إسرائيل على هذه الاتهامات.

كما اتهمت إيران إسرائيل في فبراير شباط بشن هجوم بطائرة مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها مستعدة لضرب أهداف إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في كبح برامج طهران النووية أو الصاروخية، لكنها لا تعلق على حوادث محددة.

ويدور بين الخصمين صراعا غير مباشر منذ عقود وسط اتهامات متبادلة بالتخريب ومؤامرات الاغتيال.