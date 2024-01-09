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إيران.. إصابات جراء حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يناير - 2024 6:09 مساءً
صورة لحريق المصنع نشرته مواقع إيرانية

صورة لحريق المصنع نشرته مواقع إيرانية

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أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء، أن 53 شخصا أصيبوا في حريق هائل وانفجار لاحق في مصنع لمستحضرات التجميل في مدينة كرج بالقرب من العاصمة طهران.

وأضافت وسائل الإعلام أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في أجزاء من خط الإنتاج.

أودى انفجاران في إيران الأسبوع الماضي بحياة نحو 100 شخص وإصابة عشرات خلال حفل لإحياء ذكرى اللواء قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية عام 2020.

ووقع حادث اليوم الثلاثاء في مجمع صناعي في كرج التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن غرب طهران في مقاطعة البُرز. وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين في الحادث تم نقلهم إلى المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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