السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. إعدام متّهمَين في هجوم على ضريح

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2023 8:16 صباحًا
الإعدامات في إيران - تعبيرية

الإعدامات في إيران - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعدمت إيران اثنين من المتهمين في هجوم على ضريح شيعيّ، أسفر عن مقتل 13 على الأقل في أكتوبر/ تشرين الأول، وأعلن تنظيم “داعش” المسؤولية عنه.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إنّ الرجلين أعدما شنقًا في مدينة شيراز في جنوب البلاد.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، فإن الرجلين اعترفا خلال محاكمتهما بأنهما كانا على صلة بـ “داعش” في أفغانستان المجاورة، وساعدا في التخطيط للهجوم على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز.

وأظهر مقطع سجلته كاميرا مراقبة أمنية وعرضه التلفزيون الرسمي دخول أحد المهاجمين للضريح بعد إخفاء بندقية في حقيبة، وإطلاقه النار على المصلين الذين كانوا يحاولون الفرار والاحتماء في الممرات.

وتم تحديد هوية المسلح، وهو مواطن من طاجيكستان، وتوفي في وقت لاحق في المستشفى بسبب إصابته أثناء الهجوم. وقال مسؤولون إنّ حصيلة الهجوم كانت 13 قتيلًا.

وسبق أن أعلن تنظيم “داعش”، الذي كان يشكل في وقت ما تهديدًا للأمن في الشرق الأوسط، مسؤوليته عن أعمال عنف في إيران منها هجوم مزدوج أسفر عن سقوط قتلى في 2017 استهدف البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أردوغان يكشف عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى تركيا.. وتمديد اتّفاق الحبوب أولويّة
طيار من الجيش الأوكراني
البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع لكن "لا يمكننا الحكم الآن"
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كان "خيارا صعبا".. بايدن يوضح سبب موافقته على إرسال الذخائر العنقودية لأوكرانيا

الأكثر قراءة

محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
كائن بحري في خندق ماريانا العميق
فيديو مذهل.. مكان مخيف والحياة فيه شبه منعدمة باستثناء بعض المخلوقات الغريبة!
بر الياس
استهداف مسجد وقتيل.. "صوت بيروت" تكشف تفاصيل الحادث المروع في بر الياس