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إيران..إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص باغتيال سليماني

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أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص باغتيال قائد ”فيلق القدس“ الجنرال قاسم سليماني، في مكتب المدعي العام بالعاصمة طهران.

وقال رئيسي في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى محافظة كرمان جنوب شرق إيران مسقط رأس سليماني، إنه ”تم إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص للتحقيق باغتيال قاسم سليماني في مكتب المدعي العام بطهران، وإن السلطات القضائية الإيرانية على اتصال دائم مع السلطات العراقية لمتابعة عملية الاغتيال“.

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وأوضح أن ”السلطات العراقية وعدت بمتابعة القضية، وتم تكليف القضاة بالعمل مع مسؤول القضاء الدولي في وزارة العدل ووزارة الخارجية الإيرانية“.

في حين جدد رئيسي تأكيد بلاده ”الثأر لدماء سليماني ورفاقه، ولن يكون لدينا أي شك في هذا“، مشيرا إلى أن ”هناك حالة من الكراهية ضد الولايات المتحدة بدأت تشهدها دول المنطقة“.

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