إيران..إلغاء جميع الأنشطة الرياضية بسبب ‘كورونا’

قررت إيران إلغاء جميع الأنشطة الرياضية حتى أواخر أبريل المقبل؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع المدن الإيرانية، في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس بشكل شبه يومي.

وأصدر ما يُعرف بالمجلس الأعلى لمواجهة كورونا في إيران، اليوم الأربعاء، في جلسة برئاسة وزير الرياضة الإيراني، مسعود سلطاني، قرارًا بإلغاء جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية حتى أواخر أبريل المقبل.

وأكد المسؤولون في الجلسة أن قرار إلغاء الأنشطة الرياضية يشمل مسابقات الدوري الإيراني لكرة القدم، وذلك بعد تحذيرات من خبراء بوزارة الصحة من تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشيه في جميع المدن الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة خبر ”أونلاين“ المحلية.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا والمعروف طبيًا بـ ”كوفيد-19“ في جميع المدن، حيث سجلت البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى اليوم الأربعاء إلى 9 آلاف إصابة و354 وفاة بحسب بيانات وزارة الصحة.