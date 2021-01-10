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إيران.. اتساع رقعة احتجاجات المعلمين بسبب تردي أوضاعهم المعيشية

منذ 18 دقيقة
وقفة احتجاجية في إيران - أرشيفية

وقفة احتجاجية في إيران - أرشيفية

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اتسعت رقعة الاحتجاجات التي ينظمها مواطنون إيرانيون من المتقاعدين والمعلمين ، في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، وذلك اعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية وعدم تلبية السلطات لمطالبهم.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية معارضة مقاطع فيديو، وصورا توثق وقفة احتجاجية لعشرات المتقاعدين أمام مقر البرلمان بالعاصمة طهران، حيث ندد المحتجون بما اعتبروه ”عدم النظر في أوضاعهم وتردي ظروفهم المعيشية“.

ونقل موقع تليفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض عن أحد المحتجين في الوقفة قوله، ”إننا لم نعد نعيش، فقط نتنفس، وها نحن ننظم هذه الوقفات الاحتجاجية لكي نحصل على حقوقنا“.

وفي مدينة عيلام الواقعة غربي إيران، تظاهر عشرات من المتقاعدين أمام مقر بلدية المدينة، مطالبين السلطات النظر في أوضاعهم المعيشية، فيما احتج متقاعدون آخرون في مدينة أصفهان وسط البلاد على تأخر السلطات الإيرانية في معالجة ملف التأمينات الاجتماعية.

وفي السياق، أفادت منظمة ”هرانا“ الحقوقية بتنظيم عشرات المعلمين الإيرانيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة طهران، منددين بمماطلة السلطات في قرار تعيينهم، فيما طالبوا نواب البرلمان بضرورة إنهاء حالة ”العنصرية الوظيفية“ التي يعانونها وفق ما أظهرته اللافتات في الوقفة الاحتجاجية.

وتشهد إيران وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي لفئات عديدة من الإيرانيين، أبرزهم: المتقاعدون والمعلمون والعمال؛ وذلك اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية وتراجع الحالة الاقتصادية في البلاد.

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