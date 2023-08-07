إيران.. ارتفاع حصية قتلى انهيار مبانٍ في طهران إلى "أربعة"

قتلى جراء انهيار مبان في طهران

قتل أربعة أشخاص بينهم عنصران من الشرطة جراء انهيار مبانٍ أثناء عملية هدم في جنوب شرق طهران الأحد، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة “تسنيم” الإيرانية الإثنين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مساء الأحد عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 11 مدنيا بجروح.

وأوضحت “تسنيم” الإثنين ان “أربعة أشخاص لقوا حتفهم”، مشيرة الى أن شرطيين كانا من بين الضحايا.

وكانت وكالة “إيسنا” أشارت الأحد الى أن عناصر من الشرطة انتشروا في المكان “لمؤازرة عناصر بلدية” طهران الذين كلفوا هدم “أبنية سكنية عدة غير مرخصة”.

ونقلت عن شرطة العاصمة قولها إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية “بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء”.

من جهتها، نقلت تسنيم الإثنين عن المتحدث باسم فرق الإطفاء جلال مالكي قوله إن “زملاءنا ما زالوا يعملون في مكان الحادث” نظرا لاحتمال “وجود شخص آخر تحت الأنقاض”.

وبحسب تسنيم، يحتمل أن تعمد السلطات الى “توقيف بعض الأفراد الضالعين في عمليات البناء غير الآمنة وغير القانونية” للمباني المنهارة.

وكان مسؤول في بلدية طهران أكد السبت أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “همشهري” اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي أيار/مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة آبادان (جنوب غرب) إلى مقتل 43 شخصًا.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد تضامناً مع أسر الضحايا وتنديداً بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.