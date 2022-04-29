إيران: اسرائيل تهيئ الظروف لتدمير نفسها

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني “حسين سلامي” اليوم الجمعة أن إسرائيل تهيئ الظروف لتدمير نفسها وذلك خلال مسيرة بمناسبة الاحتفال بيوم القدس.

وظهر الصاروخ الجديد المصنع محليا خيبر شكن خلال الاحتفال.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ملايين الإيرانيين شاركوا في مسيرات نظمتها الدولة في أنحاء البلاد للاحتفال بيوم القدس، عارضًا مقاطع لإحراق العلم الإسرائيلي ومجموعات من الناس يهتفون بشعار “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”.

كما شارك في المسيرات الرئيس إبراهيم رئيسي وقادة الجيش وكبار المسؤولين. وسمحت الحكومة بتحرك المسيرات في الشوارع لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا قبل عامين.

الى ذلك، قال سلامي مخاطبا إسرائيل خلال الاحتفال بيوم القدس في طهران “توقفوا عن أفعالكم الشريرة. تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل. ردودنا مؤلمة. إنكم تخلقون الظروف لتدميركم. لن نترككم. انتظرونا”.

وطالما هددت إسرائيل، التي لا تعترف بها إيران، بعمل عسكري ضد طهران إذا فشلت المحادثات بينها وبين القوى العالمية للحد من أنشطة إيران النووية، في حين تقول طهران إن طموحاتها النووية سلمية.

وكشفت إيران فيشباط عن الصاروخ خيبر شكن الذي يبلغ مداه 1450 كيلومترا.

هذا وتزعم إيران أن صواريخها الباليستية يمكن أن تصل لمدى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

وعلى مدار العام الماضي أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إحياء اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 وبدأت إيران تنتهك بنوده في 2019.