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إيران.. اعتقال أكثر من 100 شخص في قضية تسميم طالبات المدارس

منذ 42 دقيقة
عشرات الطالبات الإيرانيات تعرضن لمحاولات تسميم

عشرات الطالبات الإيرانيات تعرضن لمحاولات تسميم

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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، القبض على أكثر من 100 شخص قالت إنهم ربما تورطوا في قضية تسميم طالبات المدارس بالبلاد.

ونقلت قناة “العالم” عن وزارة الداخلية في بيان، أنّ المتهمين ربما استخدموا “مواد كريهة الرائحة وغير ضارة”.

وأضاف بيان الداخلية أنّ من بين المعتقلين أشخاص لديهم “دوافع عدائية هدفها بث الرعب في نفوس الناس والطالبات وإغلاق المدارس وإثارة الشكوك” حول النظام الإيراني.

هذا ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي بتشكيل فريق تحقيق حول تسميم طالبات المدارس مؤخرا، بعدما وصف ما حدث بأنه “مؤامرة من العدو”.

كما طالب المرشد الإيراني، علي خامنئي، بمعاقبة رادعة للمتورطين في عملية التسميم.

وكانت قناة “إيران إنترناشيونال” ذكرت أنّ هجمات “كيميائية” استهدفت نحو 200 مدرسة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، ما أدى لنقل عشرات الطالبات إلى المستشفيات.

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