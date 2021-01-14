إيران.. اعتقال رجل أعمال متهمًا بالتجسس أثناء محاولته الهروب

أعلنت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم الخميس، عن اعتقال السلطات الأمنية رجل الأعمال البارز، عماد إدوارد شرقي، المتهم بالتجسس وجمع معلومات عسكرية، قبل مغادرته إيران.

وأفادت وكالة أنباء ”جوان“ الحكومية، أن“السلطات الأمنية اعتقلت إدوارد شرقي أثناء محاولة هروبه خارج البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الغربية الإيرانية“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن“عماد شرقي“ كان قد أُدين بالسجن 10 سنوات بعد اتهامه بالتجسس وجمع معلومات عسكرية، ثم أُطلق سراحه بشكل مؤقت بكفالة لحين إجراء جلسة تجديد النظر في الحكم، قبل محاولة هروبه خارج البلاد.

وبحسب تقرير وكالة ”جوان“، يتولى إدوارد شرقي منصب مساعد الشؤون الدولية لشركة ”سراوا“ القابضة الشهيرة، وهو مسؤول بالشركة عن التعامل مع المستثمرين الأجانب.