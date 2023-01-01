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إيران.. اعتقال عدد من لاعبي كرة القدم البارزين

منذ 34 دقيقة
الشرطة الإيرانية

الشرطة الإيرانية

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الشرطة احتجزت لفترة وجيزة عددا من لاعبي كرة قدم البارزين، الذين لم يُكشف عن هوياتهم، في مداهمة لحفل في ليلة رأس السنة جرى تقديم مشروبات كحولية خلاله.

وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء بإلقاء القبض على عدة لاعبين حاليين وأعضاء سابقين في نادي كرة قدم لم تحدده في طهران خلال الحفل الذي أقيم شرقي العاصمة.

وقالت الوكالة إن “بعض اللاعبين كانوا في حالة غير طبيعية بسبب شرب الكحول”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة نادي الصحفيين الشباب للأنباء إن التجمع كان حفل عيد ميلاد، وأضافت أنه أخلي سبيل جميع المحتجزين باستثناء شخص واحد وهو ليس لاعب كرة قدم.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المدعي العام قوله إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد محتجزين وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا.

ولم يصدر تعليق بعد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

    المصدر :
  • رويترز

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