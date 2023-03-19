إيران اعتقلت أكثر من 29 ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات

كشفت منظمة “هرانا” الحقوقية، الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 29 ألف شخص في السجون.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تمت لأسباب أيديولوجية وسياسية، ومعظم الاعتقالات تمت أثناء احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”.

واندلعت الاحتجاجات في إيران منتصف أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران بسبب الحجاب، وخلفت تلك الاحتجاجات نحو 530 قتيلًا وآلاف المعتقلين.

وأوردت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أمثلة على زيادة الضغط على الأقليات العرقية والدينية، وإعدام الأحداث وعدم احترام حقوق المرأة، ووضع مزدوجي الجنسية، وسوء حالة السجون، وتكرار إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم، واستخدام عقوبات مثل جلد وترحيل السجناء السياسيين، على حد تعبيرها.

وتابعت: “هناك 193 اعتقالا لأشخاص دون سن 18عامًا، و56 اعتقالًا لعمال ونشطاء عماليين، و258 اعتقالا لنشطاء نقابيين، و169 اعتقالا لأقليات دينية، و328 اعتقالا لنشطاء حقوق المرأة، و24 اعتقالا لنشطاء بيئيين، و235 حالة اعتقال لأشخاص بدوافع عرقية”.

وكشفت المنظمة عن زيادة بنسبة 80% في عمليات الإعدام هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2021، وقالت: “تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنًا بينهم 13 امرأة و6 أطفال في عام 2022، وتظهر هذه الأرقام زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، وتم إعدام اثنين منهم علانية، وحكم على 136 شخصًا آخرين بالإعدام خلال العام”.