الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران: الأطراف المشاركة في المفاوضات تعود إلى دولها لاتخاذ القرار

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 3:57 مساءً
إيران

علم إيران

A A A
طباعة المقال

اقتربت الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي من الاتفاق النهائي بحسب ما أعلنت إيران، التي قالت أن بعض القضايا لا تزال عالقة.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الأحد: “أصبحنا الآن أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، وجميع الوثائق المطلوبة للتوصل إلى تفاهم جاهزة، والوقت حان كي يتخذ الطرف المقابل قراره”.

وأقر عراقجي بأن بعض القضايا لا تزال عالقة في المفاوضات، موضحا: “توصلنا إلى حلول حول بعض النقاط الرئيسية في مفاوضات فيينا وأصبحت ملامح نقاط الخلاف المتبقية واضحة للجميع”.

وذكر مساعد الوزير أن الأطراف أصبحت على مسافة قصيرة من الاتفاق لكن ملء الفراغ المتبقي لن يكون مهمة سهلة وسيتطلب “اتخاذ قرارات في عواصم الدول المشاركة” في المفاوضات.

وأكد عراقجي أن الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، بعد اختتام الجولة السادسة من محادثاتها اليوم، ستعود إلى عواصمها ” ليس للتشاور ولكن لاتخاذ القرار”، بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان
    إيران: لم نزود روسيا بطائرات مسيرة
    مواطنة إيرانية
    إيران تتوعد بملاحقة المشاركات في حملة "خلع الحجاب"
    جو بايدن
    تفاصيل "بيان القدس" الذي سيوقعه بايدن ولابيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل
    جبران باسيل وسليمان فرنجية
    ورقة مطالب من باسيل حملها الخازن الى فرنجية