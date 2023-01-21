إيران.. الأمن يعتقل صحفية في طهران

أفرجت السلطات الإيرانية، مساء السبت، عن السجين السياسي البارز “آرش صادقي” من معتقل ايفين شمال طهران، فيما اعتقلت الصحفية والمراسلة “مليكا هاشمي”.

وذكر “رامين سفرنيا” محامي الناشط والسجين السياسي آرش صادقي أن “السلطات أطلقت سراح موكله بعد اعتقاله في موجة الاحتجاجات الأخيرة”، مضيفًا أن “الإفراج تم بكفالة”.

وكان ناشطون أعربوا عن قلقهم نتيجة تدهور الحالة الصحية للسجين آرش صادقي بسبب معاناته من مرض السرطان، وقد سُجن صادقي عدة مرات من قبل.

واعتقل آرش صادقي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2022، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن الحالة الجسدية لآرش صادقي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن صادقي تم الإفراج عنه في يونيو/حزيران العام الماضي، وذلك بعد أن قضى خمس سنوات من الاعتقال بعد الحكم عليه بالسجن 9 أعوام في قضيتين تتعلقان بالأنشطة السياسية وأنشطة حقوق الإنسان، كما جرى اتهامه بإهانة النظام والمرشد علي خامنئي.

اعتقال صحفية في طهران

وفي سياق متصل، أفاد موقع صحيفة “شرق” الإصلاحية، السبت، بأن السلطات الأمنية اعتقلت مراسلة وكالة “شهر” للأنباء، الصحفية “مليكا هاشمي”.

وبحسب الصحيفة، “فقد توجهت الصحفية مليكا هاشمي اليوم إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين “لتقديم توضيحات” وتم اعتقالها هناك”، من دون الكشف عن التهم الموجهة إليها وسبب اعتقالها.

وقالت الصحيفة إنه “حتى الآن تم اعتقال ما يقرب من 70 صحفيًا إيرانيًا خلال الاحتجاجات الأخيرة”.