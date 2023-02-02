إيران: التحقيقات تشير لمسؤولية إسرائيل عن هجوم أصفهان

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، إن التحقيقات الأولية تشير لمسؤولية إسرائيل عن هجوم الطائرات المسيرة بأصفهان.

واستهدف هجوم بطائرات مسيرة صغيرة، أحد مراكز وزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط إيران مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية، قالت إنه “في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت إيران من مساء السبت، تم تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة صغيرة على أحد المجمعات التابعة لوزارة الدفاع”، واصفة إيها بـ”الفاشل”.

وتابعت: “لحسن الحظ مع تنبؤات وإجراءات دفاعية، تمكنت منظومة الدفاع الجوي للمجمع، من تفجير طائرتين في أعلى المجمع، فيما أحدثت الثالثة أضرارًا طفيفة في سوق المجمع العسكري التابعة للوزارة”.

وتمتنع إسرائيل عن نفي أو تأكيد قصفها بالطائرات المسيرة منشأة عسكرية في أصفهان بإيران يوم السبت.

ولكن الرئيس الأسبق لجهاز الموساد داني ياتوم قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ردا على تقارير عن مسؤولية إسرائيل على الهجوم: “ما يجعل المصنع الذي تعرض للهجوم فريدا من نوعه هو أنه وفقا لوسائل الإعلام يتم فيه تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، وستكون سريعة لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي للدول المتقدمة ستواجه صعوبة في ضربها”.

وكشفت مصادر أمريكية لصحيفة “نيويورك تايمز”، الإثنين، إن الموساد الإسرائيلي هو من نفذ القصف الجوي ضد إيران.