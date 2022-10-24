إيران: التعاون في مجال الدفاع مع روسيا سيستمر

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، إن بلاده لن تظل غير مبالية إذا ثبت أن روسيا تستخدم طائراتها المسيرة في حرب أوكرانيا، وسط مزاعم بأن الجمهورية الإسلامية زودت موسكو بطائرات مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن حسين أمير عبد اللهيان قوله “إذا ثبت لنا أن الطائرات المسيرة الإيرانية تستخدم في حرب أوكرانيا ضد الناس، فلا ينبغي أن نظل غير مبالين”.

ولكن الوزير الإيراني قال إن التعاون في مجال الدفاع بين طهران وموسكو سيستمر.

ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة الأمم المتحدة إلى التحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا، في انتهاك على ما يبدو لقرار لمجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين الأسبوع الماضي أنه بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، وعدت إيران بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض.