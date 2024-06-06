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إيران: الجهاز يراقب سلوك المرشحين ومؤيديهم

منذ 46 دقيقة

علم ايران

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لاتزال عقدة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تحت المجهر وذلك عقب مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بحادث مروحية، بحيث تراقب السلطات العملية، وبعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في إيران يوم 28 من الشهر الحالي.

فقد أكد وزير المخابرات الإيرانية إسماعيل الخطيب، في اجتماع حول الانتخابات الرئاسية، أن الجهاز يراقب سلوك المرشحين ومؤيديهم بشكل متواصل ومستمر.

وأضاف أن المسؤولين قد أعطوا تحذيرات المراقبة والضرورية لأولئك الذين يتبنون نهجا مدمرا، بحسب تعبيره.

وقال أيضا إن إيران ستتعامل مع ما وصفه بالبرنامج التدميري للمعارضين الأجانب.

أتى هذا بينما انتهى في اليوم الأخير تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في إيران يوم 28 من الشهر الحالي.

وكانت إيران أعلنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو/حزيران الجاري لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شمال غربي البلاد الشهر الماضي.

وفي التاسع عشر من مايو /أيار الماضي، لقي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقون لهما حتفهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

    المصدر :
  • وكالات

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