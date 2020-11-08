إيران..الجيش والحرس الثوري يتدخلان لإخماد حرائق مستمرة منذ 7 أيام

تتوالى الحرائق الغامضة في إيران ،التي تشهد منذ فترة حرائق وانفجارات غامضة طالت بعضها منشآت صناعية أو نووية دون الكشف عن الأسباب .

تدخلت قوات عسكرية من الجيش الإيراني والحرس الثوري، اليوم السبت، لمساعدة فرق الإطفاء من أجل احتواء حرائق لا تزال مستمرة منذ سبعة أيام في غابات مدينة “ توسكاستان“ التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران.

وأعلن رئيس مركز مكافحة الحرائق في وزارة الدفاع الإيراني، الطيار محمد مهدي نوري للوكالة الرسمية ”إيرنا“، أن ”الوزارة أرسلت مروحيات لدعم منظمة الهلال الأحمر والحرس الثوري من أجل إطفاء الحرائق المشتعلة منذ نحو أسبوع في غابات محافظة غلستان“.



وأضاف نوري: ”بعد حريق الأيام الماضية، الذي بدأ مساء الأحد الماضي في المناطق الشمالية من البلاد ثم امتد إلى محافظة غلستان؛ بناء على طلب مسؤولي إقليم غلستان وبالنظر إلى حجم الحرائق، تم إرسال عدة طائرات عمودية إلى المناطق المتضررة بالتنسيق مع مركز مكافحة الحرائق الجوية بوزارة الدفاع“.

بدوره، قال المدير العام لمكتب إدارة الأزمات في محافظة غلستان، علي رضا قديري، إن قوات كوماندوز التابعة للجيش الإيراني تشارك الجهات الأخرى من أجل السيطرة على الحرائق في غابات محافظة غلستان.



وأوضح قديري: ”بسبب الظروف الجوية والضباب، لا يمكن تحليق المروحيات، وتم إرسال قوات سيرا على الأقدام إلى مراكز اشتعال النيران“، مبينا أن ”600 عنصر من قوات الموارد الطبيعية والهلال الأحمر والحرس الثوري والجيش والباسيج يشاركون في إخماد الحرائق“.

من جانبه، ذكر موقع ”رجا نيوز“ الإخباري، أن الحرائق المستمرة منذ 7 أيام أدت إلى تحويل آلاف الهكتارات من المراعي والغابات إلى رماد.

وتابع الموقع بقوله: ”منطقة الحريق محصورة في ثلاثة اتجاهات جغرافية وفقط في الاتجاه الغربي للحريق تتقدم قوات مكافحة الحرائق بصعوبة، وتظهر التحقيقات انتشار الحريق إلى مناطق أخرى من بقايا حريق أشعله الصيادون“.

