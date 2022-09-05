إيران.. الحكم بإعدام امرأتين بتهمة "الفساد في الأرض"

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاثنين 5 أيلول، بأنّ حكمًا بالإعدام صدر بحق امرأتين في إيران خلال الأيام القليلة الماضية بتهمة “الفساد في الأرض” والاتجار بالبشر.

وسارع نشطاء وجماعات حقوقية بنشر صور للمرأتين في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إنهما ناشطتان في مجال حقوق المثليين وإنهما بريئتان. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من الصور.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: “على النقيض من الأنباء المنشورة على الإنترنت، غررت المحكوم عليهما بشابات وبنات وقامتا بتهريبهن إلى خارج البلاد من خلال وعدهن بفرص تعليم وعمل هناك، الأمر الذي أدى إلى انتحار عدد من ضحاياهما”.

و”الفساد في الأرض” تعبير تستخدمه السلطات الإيرانية في الإشارة إلى نطاق واسع من الجرائم، من بينها المخالفات المتعارضة مع القيم الإسلامية.

وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية غربية إيران بسبب تعاملها مع قضايا المثليين.

وبموجب النظام القانوني الإيراني، يمكن معاقبة المدانين بممارسة الأفعال المثلية بالإعدام.