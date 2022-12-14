إيران.. السجن 28 عاما لعامل إغاثة بلجيكي

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن إيران قضت بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لمدة 28 عاما.

أكد المصدر تقريرا لصحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية بأن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وأعضاء آخرين في حكومته أبلغوا أُسرة فانديكاستيل بالحكم أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يجيب وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن على أسئلة تتعلق بالوضع في البرلمان البلجيكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

واحتجزت إيران فانديكاستيل (41 عاما) منذ قرابة عام، لكن التهم الموجهة إليه ظلت غير واضحة.

ودأبت بلجيكا على القول أنه اعتقاله بلا أساس.

ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على الموضوع.

وقال أوليفييه فان ستيرتيجم المتحدث باسم الأسرة لهيت نيوزبلاد “ما يجري وصمة ومأساة لأوليفييه وأسرته… إنه بريء وضحية للعبة دولية مشبوهة أكبر”.

وعلقت المحكمة الدستورية البلجيكية الأسبوع الماضي اتفاقا بين إيران وبلجيكا من شأنه أن يجعل من الممكن تبادل السجناء بين البلدين.

وكانت أسرته تنظر لهذا الاتفاق باعتباره الأمل الوحيد لفانديكاستيل، الذي ربما تتم مبادلته، بحسب وسائل إعلام بلجيكية، بأسد الله أسدي، وهو إيراني حُكم عليه العام الماضي بالسجن 20 عاما في بلجيكا لمحاولته شن هجوم بالقنابل في باريس.