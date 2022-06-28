إيران.. السجن 8 سنوات على فرنسي في قضية تجسس

قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن لثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

وبريير محتجز في إيران منذ مايو أيار 2020، عندما أُلقي القبض عليه بعد تحليقه بطائرة هليكوبتر صغيرة (هيليكام) في الصحراء بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران.

ويتم التحكم في هذه الطائرة عن بعد وتستخدم للحصول على لقطات من الجو أو صور متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير كانون الثاني.

وبريير واحد من بين أكثر من عشرة من الرعايا الأجانب أو الأشخاص مزدوجي الجنسية الإيرانية المحتجزين في إيران، رغم أنه المعتقل الغربي الوحيد المعروف الذي لا يحمل جواز سفر إيرانيًا.

وتأتي قضيته في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إيران والقوى الغربية، بسبب الخلاف حول برنامج طهران النووي.

وتجري إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات في فيينا منذ عدة أشهر، تهدف إلى إحياء اتفاق دولي للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، وهو الاتفاق الذي انهار بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وحتى الآن لم تكن المحادثات حاسمة، حيث حذر كل طرف من أن الوقت ينفد في المفاوضات.

وتقول القوى الأجنبية إنها غير مقتنعة بتأكيد إيران على أن برنامجها النووي موجه لأغراض سلمية بحتة، وليس لصنع قنبلة نووية.