إيران.. السلطات تعدم 3 نساء في يوم واحد

أفادت منظمة “ايران هيومن رايتس” غير الحكومية بأن السلطات الايرانية أعدمت ثلاث نساء في يوم واحد، جميعهنّ بتهم قتل أزواجهنّ.

ويزداد القلق بشأن ارتفاع عدد النساء اللواتي يُعدمن في إيران التي تشهد ازديادا في عمليات الإعدام.

ويعزو ناشطون قتل النساء لأزواجهن الى تعرضهنّ للتعنيف، أو الى تزويجهنّ وهنّ قاصرات أو تزويجهنّ من أقارب.

ولفتت منظمة “إيران هيومن رايتس” Iran Human Rights التي مقرّها في النرويج، إلى أن ثلاث نساء أُعدمن في 27 تمّوز في سجون مختلفة، لقتلهنّ أزواجهنّ في قضايا منفصلة، ما يرفع عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران في عام 2022 إلى عشر على الأقلّ.

وأشارت المنظمة إلى أن الأفغانية” صنوبر جلالي” أُعدمت في سجن خارج طهران.

وأُعدمت “سهيلة عابدي”، التي زُوّجت حين كانت في الخامسة عشرة، في سجن في مدينة سنندج في غرب إيران.

وكانت عابدي قد قتلت زوجها بعد عشرة أعوام على زواجهما، وأدينت بذلك في عام 2015، بحسب المنظمة.

أمّا “فاراناك بهشتي” التي أدينت قبل خمسة أعوام بقتل زوجها، فنُفّذت بها عقوبة الإعدام في السجن في مدينة أورمية (شمال غرب)، وفق بيان المنظمة.

الى ذلك، يقول ناشطون إن قوانين إيران مناهضة للنساء، حيث لا حقّ لهنّ بالمطالبة بالطلاق من جانبهنّ، حتى في حالات العنف المنزلي وسوء المعاملة.

وجاء في تقرير نشرته “إيران هيومن رايتس” في تشرين الأول 2021 أن 164 امرأة على الأقلّ أُعدمن في إيران بين 2010 وتشرين الأول 2021.

لكن الناشطين يتخوّفون من ارتفاع عدد عقوبات الإعدام في إيران هذا العام، خصوصا بعد تسلّم رئيس السلطة القضائية السابق “إبراهيم رئيسي” رئاسة البلاد في عام 2021، واحتجاجات على الأزمة الاقتصادية.

وأُعدم 306 أشخاص على الأقلّ في إيران في عام 2022، بحسب تعداد أجرته “إيران هيومن رايتس”.

والأربعاء، قال مركز عبدالرحمن بوروماند لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إن إيران تنفّذ عمليات الإعدام “بوتيرة مروعة” في “اعتداء مقيت” على الحق في الحياة.