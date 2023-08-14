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إيران: المشتبه بهم في الهجوم على مرقد شاه جراغ أجانب

منذ ساعة واحدة
إيران

إيران

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قالت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين إن البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بهجوم وقع أمس الأحد على مرقد شيعي في مدينة شيراز بجنوب البلاد، مضيفة أنهم جميعا من الأجانب.

وأفاد موقع نور نيوز الإيراني بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين فيما وصفه بأنه “هجوم إرهابي” على المرقد المعروف باسم شاه جراغ. وقالت السلطات إن رجلا فتح النار في المرقد قبل اعتقاله.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية إنه تم تحديد هوية الجاني الرئيسي وهو مواطن من طاجيكستان، بينما لا تزال جنسيات المشتبه بهم الآخرين غير معروفة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على المرقد. وقُتل 15 شخصا في هجوم وقع في أكتوبر تشرين الأول الماضي وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

كما أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران من بينها تفجيران كبيران استهدفا البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس جمهورية إيران الإسلامية آية الله روح الله الخميني في 2017.

    المصدر :
  • رويترز

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