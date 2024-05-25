إيران.. انتخابات رئاسية مبكرة على خلفية مقتل "رئيسي"

أعلنت لجنة الانتخابات في إيران أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية سيبدأ يوم الخميس المقبل، على ما نقلت وكالة تسنيم للأبناء.

وقالت الوكالة إنه كان من المقرر إجراء انتخابات الدورة الرئاسية الرابعة عشرة في يونيو عام 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الأربع سنوات للحكومة الثالثة عشرة التي أجريت في وقت سابق، لكن بسبب ما الحدث الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، تقرر إقامة الانتخابات قبل الموعد المقرر.

وقام المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين الماضي، بتعيين محمد مخبر رئيسا للبلاد استناداً إلى الدستور الإيراني.

وبحسب ما أعلنه مقر الانتخابات في البلاد، وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، فقد تم الانتهاء من الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.

ومن ثم سيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي 11 يونيو سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الحكومية الرابعة عشرة.

وبحسب المتحدث باسم مقر الانتخابات، فإن الموعد النهائي لإعلان المرشحين هو من 12 إلى 26 يونيو، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 يوليو المقبل.

وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وستبدأ الحكومة الرابعة عشرة عملها اعتباراً من يوليو 2024 وتستمر حتى عام 2028.