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إيران.. اندلاع حريق ضخم بمصنع غربي طهران

7 - يونيو - 2021
مسلسل الحرائق يتواصل في إيران

مسلسل الحرائق يتواصل في إيران

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أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع حريق كبير في أحد المصانع غرب العاصمة طهران.

وأوضحت أن “الحريق وقع في شركة (بهنوش) للمواد الغذائية غربي العاصمة، حيث شوهد عمود ضخم من الدخان يرتفع من موقع الحادث”.

من جهته، أكد نائب الشؤون المالية والادارية في شركة “بهنوش”، بأن “الحريق ناجم عن اشتعال مستودع مكشوف لصناديق الخشب بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

وقال: “لا توجد أي خسائر بشرية وأي من معدات وآلات الشركة لم يتضرر”.

وأضاف: “الحادث ناجم عن ارتفاع الحرارة، وننفي فرضية وجود عمل تخريبي مدبر”.

وشهدت إيران العديد من التفجيرات وحوادث الحريق خلال الشهور الماضية، كان آخرها حادثة منشأة “نطنز” النووية.

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