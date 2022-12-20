انفجار غامض بمحطة غاز جنوب غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن وقوع انفجار في محطة غاز بمدينة ياسوج مركز محافظتي كهكيلو وبوير أحمد، جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء تسنيم في موقعها الرسمي أن “الانفجار وقع في محطة غاز سي إن جي CNG بمدينة ياسوج”، مضيفة أنه “لا توجد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار والخسائر في هذا الحادث”.

وقال “جهانبخش وحدتن جاد” رئيس طوارئ 115 بمحافظتي كهكيلو وبوير أحمد، في حديث لمراسل وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن حريق محطة الغاز الطبيعي في منطقة بانساجنان ياسوج لم يسفر عن أي إصابات.

بدوره، أعلن محمد رستمي الرئيس التنفيذي لإدارة مطافئ ياسوج للوكالة “أنه تم احتواء حريق محطة الغاز”، مشيرا إلى أن “سبب الحريق غير معروف ولا يزال قيد التحقيق”.

وقال علي زاده، مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة كهكيلو وبوير أحمد، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: وصل خبراء الشركة إلى مكان الحادث ويقومون بالتحقيق في سبب الحادث.

فيما أفادت وكالة أنباء “مهر” بإصابة ثلاثة أشخاص أحدهما عامل في المحطة بجروح خطيرة، والاثنان الآخران من سائقي السيارات.