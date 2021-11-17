إيران تؤكد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران الأسبوع القادم

أعلنت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران مطلع الأسبوع القادم.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في حديث لوكالة “فارس” شبه الرسمية بأن غروسي سيصل طهران مساء الاثنين القادم 22 نوفمبر، وسيعقد الثلاثاء اجتماعا مع رئيس المنظمة محمد إسلامي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ومن المتوقع أن يبحث مدير الوكالة الدولية مع القيادة الإيرانية النقاط الخلافية بين الجانبين، منها عدم سماح حكومة طهران للمفتشين الدوليين بإصلاح الكاميرات المتضررة في موقع كرج النووي.

وسبق أن أعلن غروسي الأسبوع الماضي أنه لا يزال يأمل في زيارة إيران قبل جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية المقرر عقدها في 22 نوفمبر الجاري، غير أنه لم يتلق دعوة من طهران بعد.

وأعرب غروسي عن استغرابه إزاء نقص التواصل مع وكالته من قبل الحكومة الجديدة التي وصلت إلى الحكم في إيران في أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك في انتظار استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا في 29 سبتمبر.