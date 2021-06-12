إيران تبدأ استيراد الكهرباء من أذربيجان بسبب تفاقم أزمة الطاقة

بدأت إيران باستيراد الكهرباء من أذربيجان، وذلك في خضم أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها إيران مؤخرا، وذلك بحسب تصريح المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم السبت.

وقال مشهدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: ”لقد بدأ استيراد الكهرباء من دولة أذربيجان، وذلك بغرض الحد من قيود توفير الطاقة الكهربائية، منذ يوم الخميس الماضي“.

وأشار إلى أن إيران تعتمد على انتقال الكهرباء من أذربيجان عبر خط مغان، والذي يضخ 73 ميغاوات إلى شبكة الكهرباء الدخلية في إيران، لافتا إلى إمكانية زيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتقلة عبر هذا الخط إلى 130 ميغاوات في ساعات الاستهلاك القصوى.

ويأتي إعلان إيران عن استيراد الكهرباء من أذربيجان، بعد أيام قليلة من إعلانها أوائل يونيو الجاري عن استيراد 140 ميغاوات من الكهرباء من دولة تركمانستان، رغم تصريحات مسؤولين محليين في مجال الطاقة عن الاكتفاء الذاتي في قطاع توليد الكهرباء.

يُذكر أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إيران قد ألحقت أضرارا بعدة قطاعات أخرى، أبرزها الصحة والتعليم، حيث كشف البرلماني الإيراني، حسين حق وردي، مؤخرا عن تضرر أعمال امتحانات الطلاب وطباعة أوراق الأسئلة؛ نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة.

وفي الأيام الأخيرة، أطلق مسؤولون في القطاع الصحي الإيراني تحذيرات من تعرض حياة المصابين بفيروس كورونا ممن يتلقون العلاج في المستشفيات للخطر؛ وذلك بسبب توقف أجهزة الأوكسجين عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت تقارير إيرانية تحدثت، في وقت سابق، عن أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ناجمة بشكل كبير عن أعمال استخراج العملات المشفرة؛ الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني، لإصدار قرار يمنع استخراج العملات المشفرة، منذ نهاية مايو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل؛ وذلك لمعالجة الضغط المتزايد على شبكة الكهرباء.