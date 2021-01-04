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إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو

منذ ساعة واحدة
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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تمعن ايران في خرق القوانين والقرارات الدولية، فقد أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن “الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%”، مؤكدا أن “منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات”.

وقال ربيعي: “أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات”.

في حين لفت ربيعي إلى أن “الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني”، وذلك بحسب ” RT”.

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