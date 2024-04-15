إيران تبرر احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس

برر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال في 13 أبريل /نيسان بأنه جاء بسبب “انتهاكها لقوانين بحرية”، وأضاف أنه ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل.

وأضاف أن “إيران تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج. وقد تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة انتهاكها للقوانين البحرية وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية”.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (السبت 13-4-2024) أن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها “مرتبطة بإسرائيل” وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

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