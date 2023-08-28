إيران تتحدث عن تقدم في اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إنه يتعين على الولايات المتحدة توضيح صلاتها بالمواطن الإيراني الألماني جمشيد شرمهد المحكوم عليه بالإعدام في إيران، مضيفا أنه حدث تقدم في اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن.

جاءت تصريحات كنعاني بعد أن التقى المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أبرام بالي يوم الجمعة بأسرة شرمهد الذي أدين بقيادة جماعة مؤيدة للملكية متهمة بتفجير دموي عام 2008.

وحكمت محكمة ثورية إيرانية على شرمهد، وهو حاصل أيضا على إقامة في الولايات المتحدة، بالإعدام في فبراير شباط بتهمة “الإفساد في الأرض”.

وحثت ابنته واشنطن على عدم استبعاده من اتفاق تبادل السجناء الذي يجري بحثه حاليا بين الدولتين، وبموجبه سيتم أيضا الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وأفرجت إيران في العاشر من أغسطس آب عن أربعة أمريكيين لكن وضعتهم رهن الإقامة الجبرية، إذ انضموا إلى مواطن أمريكي خامس يخضع بالفعل للإقامة الجبرية في منزله، في الخطوة الأولى من اتفاق يسمح بموجبه للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.

وقال كنعاني إنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأثنى على “الدور البناء” لقطر وسلطنة عمان في تسهيل الاتفاق.