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إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!

منذ 8 ثواني
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني

خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني

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ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني قوله (الأربعاء 10-4-2024) إن إيران علقت حركة الطيران فوق العاصمة طهران اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب “تدريبات عسكرية”.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق بات وشيكا.

وأضافت “بلومبيرغ” نقلا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية أن “الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل”.

وأفادت المصادر بأن الهجوم المحتمل قد يتم خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة.

فيما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور إسرائيل، الخميس، للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل.

وأكدت تلك المصادر أن إسرائيل “تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات” وأشارت إلى أن إسرائيل سترد بالمثل على أي هجوم مباشر من إيران.

وتحدث المسؤولون عن تواصل إسرائيل مع واشنطن “للحد من رد إيران عبر رسائل تحذير وإبراز القوة”.

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