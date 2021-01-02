إيران تتصدر قائمة حوادث الطيران التجاري في 2020

ارتفع عدد قتلى حوادث تحطم طائرات تجارية كبيرة، في عام 2020 إلى 299 في جميع أنحاء العالم، حتى مع انخفاض عدد حوادث التحطم بأكثر من 50٪.

وقالت شركة استشارات الطيران To70 الهولندية ، إن 40 حادثا لطائرات ركاب تجارية كبيرة وقع في عام 2020، خمسة منها كانت قاتلة، وأسفرت عن 299 حالة وفاة. وكان عام 2019، شهد 86 حادثا، ثمانية منها قاتلة، أسفرت عن 257 حالة وفاة.

وتابعت To70 إن الطائرات التجارية الكبيرة شهدت 0.27 حادثا مميتا لكل مليون رحلة في عام 2020، أو حادثا مميتا واحدا كل 3.7 مليون رحلة – ارتفاعا من 0.18 حادثا مميتا لكل مليون رحلة في عام 2019.

وجاء التراجع في عدد حوادث الطيران وسط انخفاض حاد في الرحلات الجوية بسبب وباء فيروس كورونا. وأفادت Flightradar24 أن الرحلات التجارية التي تتبعها في جميع أنحاء العالم في عام 2020 انخفضت بنسبة 42٪ إلى 24.4 مليون.

وبحسب مراجعة to70، حدث أكثر من نصف الوفيات في يناير 2020 عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية في المجال الجوي الإيراني، وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا.

وكان ثاني أكثر الحوادث دموية هو تحطم طائرة ركاب باكستانية في مايو أسفر عن مقتل 98 شخصا.

وانخفضت على مدى العقدين الماضيين وفيات الطيران بشكل كبير. وقالت شبكة سلامة الطيران (ASN) إنه حتى عام 2005، كان هناك 1015 حالة وفاة على متن رحلات الركاب التجارية في جميع أنحاء العالم.

وقالت ASN إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، كان هناك ما معدله 14 حادثا مميتا لطائرات الركاب والبضائع التجارية، ما أدى إلى حصول 345 حالة وفاة سنويا.

وكان عام 2017 أكثر الأعوام أمانا للطيران التجاري على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، إذ سجل حادثان مميتان فقط بسبب محركات توربينية إقليمية أسفرت عن 13 حالة وفاة، وعدم وقوع حوادث مميتة لطائرات الركاب.

ولم يحدث في الولايات المتحدة حادث تحطم طائرة ركاب قاتل منذ فبراير 2009، وكان لديها حالة وفاة واحدة بسبب حادث طائرة ركاب في تلك الفترة.