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إيران تتعهد "بمزيد من الإجراءات الدفاعية" في مواجهة أي عدوان عسكري

منذ 26 ثانية
عناصر من الحرس الثوري الإيراني

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

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أعلنت إيران أنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من “الإجراءات الدفاعية” لحماية مصالحها في مواجهة أي عدوان عسكري.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن وزارة الخارجية “لن تتردد إيران، إذا اقتضى الأمر، في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة من أي عدوان عسكري وأي استخدام غير قانوني للقوة، وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، مشيرا إلى أنه تسنى اعترض العديد منها بعيدا عن حدود إسرائيل لكنه أضاف أن إطلاق النار مستمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأميرال دانيال هاجاري في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية سقطت في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.

    المصدر :
  • رويترز

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