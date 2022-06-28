إيران تطلب للإنضمام إلى مجموعة بريكس للإقتصادات الناشئة

قدمت ايران طلبا للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة باسم بريكس، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني الاثنين الواقع في 27 حزيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا “ستحقق قيمة مضافة للجانبين”.

وبشكل منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأرجنتين تقدمت أيضا بطلب للانضمام إلى المجموعة.

كان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي يزور أوروبا حاليا، قد أكد في الآونة الأخيرة رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.

وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.