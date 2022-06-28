الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تطلب للإنضمام إلى مجموعة بريكس للإقتصادات الناشئة

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 8:34 صباحًا
A A A
طباعة المقال

قدمت ايران طلبا للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة باسم بريكس، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني الاثنين الواقع في 27 حزيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا “ستحقق قيمة مضافة للجانبين”.

وبشكل منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأرجنتين تقدمت أيضا بطلب للانضمام إلى المجموعة.

كان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي يزور أوروبا حاليا، قد أكد في الآونة الأخيرة رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.

وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الولايات المتحدة وفنزويلا
مبعوث شؤون الرهائن الأمريكي يزور كراكاس لإجراء محادثات مع المسؤولين الفنزويليين
"إد غونزاليس" شريف مقاطعة هاريس كانتري في ولاية تكساس
مرشح بايدن لإدارة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "ينسحب"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟
الامتحانات الرسمية - لبنان
توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر