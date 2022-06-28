إيران تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة

طلبت إيران، التي تملك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، الانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتعتبرها بكين وموسكو سوقا ناشئة قوية بديلة للغرب.

وكان جيم أونيل الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس أول من نحت تعبير بريكس في عام 2001 لوصف بداية صعود البرازيل وروسيا والهند والصين. وعقد أعضاء بريكس أول قمة لهم في 2009 في روسيا. وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة بريكس “ستحقق قيمة مضافة للجانبين كليهما”. وقالت روسيا إن الأرجنتين أيضا تقدمت بطلب للانضمام.

وتستعرض روسيا طلبات الانضمام باعتبارها دليلا على أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، لم ينجح في عزلها بعد غزوها لأوكرانيا الذي تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “في الوقت الذي كان البيت الأبيض يفكر فيما الذي يجب إيقافه أو حظره أو إفساده في العالم تقدمت إيران والأرجنتين بطلبي انضمام لبريكس”.

وكرر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مؤخرا رغبته في أن تنضم بلاده إلى بريكس.

وقال مصدر بحكومة الأرجنتين إنه لا توجد “عملية رسمية” حتى الآن لعمل هذا، لكن ذلك هو نية البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “السلطات الأرجنتينية عبًرت علنا بالفعل عن استعدادها للإنضمام. إنها عملية بدأت فقط للتو.”

والصين هي أكبر اقتصاد بفارق كبير بين أعضاء بريكس وتمثل أكثر من 70 بالمئة من القوة الاقتصادية المجمعة للمجموعة والتي تبلغ 27.5 مليار دولار. وتمثل الهند نحو 13 بالمئة وكل من روسيا والبرازيل نحو سبعة بالمئة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وتضم مجموعة بريكس أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم وتمثل نحو 26 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.

وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتعهدت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية يوم الاثنين بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا في أعقاب مقتل 28 مدنيا في هجمات روسية منها ضربة صاروخية أصابت مركز تسوق مزدحما.