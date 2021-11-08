الأثنين 3 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 8 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تتهم أطراف الاتفاق النووي بالتماشي مع السياسات الأمريكية

منذ 33 دقيقة
مفاوضات احياء الاتفاق النووي

من مفاوضات احياء الاتفاق النووي

A A A
طباعة المقال

اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، يوم الإثنين، بعض الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ”بالتماشي مع سياسات الولايات المتحدة، لافتا إلى إن نجاح المفاوضات النووية المرتقبة، مرهون برفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.

وأضاف اللهيان خلال محادثات هاتفية مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، أن ”نجاح المفاوضات النووية مرهون برفع العقوبات الأمريكية، وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، وتوفر الضمانات لتنفيذ النتائج“.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، فإن اللهيان اعتبر أن ”الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي“.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني بعض الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ”بالتماشي مع سياسات الولايات المتحدة تجاه هذا الاتفاق وتنصلها من مسؤولياتها“.

ودعا بريطانيا إلى ”تسديد الديون الإيرانية القديمة المترتبة عليها بأسرع وقت“.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) مع حضور غير مباشر للولايات المتحدة، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منتصف عام 2018.

وتوقفت المفاوضات النووية بعد 6 جولات من المحادثات، في 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من طهران، بعد فوز الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية في إيران.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع صادرات مصر
    مصر تحقق “قفزة تاريخية” في الصادرات
    الصين تواجه موجة جديدة من تفشي كورونا
    الصين.. أي شخص يقع في نطاق كيلومتر من مصابي كورونا “معرض للخطر”
    برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس
    العفو الدولية تعلق على قرصنة إسرائيل لهواتف حقوقيين فلسطينيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجلس التعاون الخليجي
    ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟
    عناصر حزب الله
    تبييض أموال وتهريب مخدرات.. عملية أمنية كويتية توقع بشبكة متواطئة مع “حزب الله”
    جوزيف أبو فاضل
    من كان يقصد أبو فاضل بقوله: “ما أفصح العاهرة..حينما تحاضر بالعفاف”؟