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إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن "مؤامرة" استهدفت خطوط أنابيب غاز

منذ دقيقتين
أنابيب غاز (تعبيرية)

أنابيب غاز (تعبيرية)

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اتهم وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إسرائيل اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي، وفق وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية.

واستهدف انفجاران شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية بين الجنوب والشمال في إيران يوم 14 شباط، ووصف أوجي الهجوم وقتها بأنه “عمل تخريبي إرهابي”، ولم يشر بأصابع الاتهام لأي جهة.

وقال أوجي اليوم الأربعاء “العدو كان ينوي قطع إمدادات الغاز عن المنازل… لكن خلال ساعتين عمل زملاؤنا على التصدي للمؤامرة الإسرائيلية التي لم تلحق سوى أضرارا بعدة أنابيب”.

وفي كانون الأول، زعمت مجموعة قرصنة تتهمها إيران بأن لها صلات بإسرائيل، أنها نفذت هجوماً إلكترونياً أدى إلى تعطيل ما يصل إلى 70 في المئة من محطات الوقود في إيران.

    المصدر :
  • وكالات

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