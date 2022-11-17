الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتخطيط لحرب أهلية

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية، الخميس، بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية بها، وذلك بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه “هجوم إرهابي”.

وكتب أمير عبد اللهيان على تويتر “أجهزة أمنية متعددة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان”، مضيفا أن الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط.

وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.

وفي أعمال عنف منفصلة أمس الأربعاء، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في أصفهان مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 بحسب التلفزيون الرسمي.

واتهمت فرنسا وبريطانيا أمس الأربعاء إيران بتهديد رعاياها بعد أن قالت الجمهورية الإسلامية إن عملاء للمخابرات الفرنسية اعتقلوا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتمثل الاحتجاجات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القيادة الدينية في إيران منذ ثورة 1979.

    المصدر :
  • رويترز

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