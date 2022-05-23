إيران تتوعد بالرد على قتل ضابط الحرس الثوري.. وإسرائيل تتأهب

توعدت إيران بالثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة.

كما أشار إلى أن العقيد بالحرس الثوري اغتيل على يد إرهابيين، مشدداً على أن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة.

تأهب إسرائيلي

بالتزامن، أكدت مصادر مطلعة للعربية/الحدث أن إسرائيل رفعت حالة التأهب على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان.

كما أوضحت أن هذا الاستنفار يأتي تحسباً من أي عملية من قبل حزب الله في لبنان، أو مجموعات وميليشيات متصلة بإيران على الأراضي السورية.

إلى ذلك، شددت على أن الغارات التي تستهدف تموضع إيران العسكري في سوريا، ستتواصل وأن التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم إطلاق الروس صواريخ من بطارية s300 تجاه المقاتلات الإسرائيلية.

وكانت الاستخبارات الإيرانية ربطت، مساء أمس، بين هذا الاغتيال، والقبض على خلية تجسس إسرائيلية.

وأوضحت أن هناك علاقة بين اغتيال العقيد صياد خدائي، والكشف عن جواسيس مرتبطين بإسرائيل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بدورها، حملت وزارة الخارجية الإيرانية “ضمنيا” عناصر مرتبطين بإسرائيل مسؤولية تنفيذ تلك الجريمة.

مقرب من سليماني

فيما تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مهام خدائي في سوريا، مؤكدة أنه كان مقرباً من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في يناير 2020 بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

كما أشارت إلى أنه تورط في عمليات استهداف إسرائيليين في الخارج.