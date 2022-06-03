إيران تتوعد “برد فوري” على أي تحرك غربي ضدها

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران تعهدت اليوم الجمعة “برد فوري” على أي تحرك ضدها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله إن “أي تحرك سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل دون شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران”.

كما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الوزير أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل، العدو اللدود لإيران، تتعارض مع حياد الوكالة.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إن إيران لم تفعل شيئا يُذكر للإجابة عن أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة رغم مساع جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن.

ومن شأن عدم إحراز تقدم أن يزيد احتمالات نشوب خلاف دبلوماسي جديد مع الغرب عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل. وإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار ينتقد طهران، فسيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة من الأساس لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ويزيد التقرير الفصلي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يذكر بالتفصيل مجالات إخفاق إيران المستمرة في تقديم إجابات مرضية، من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراء ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين، إذ أعلنت طهران والوكالة عن مسعى جديد في مارس (آذار) لتوضيح الأمور العالقة بحلول الوقت الراهن.

وقال التقرير الفصلي الجديد الصادر عن الوكالة: “لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية في ما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع… مشكلات الضمانات بالنسبة للمواقع الثلاثة لا تزال عالقة”.