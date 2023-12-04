إيران تتوعّد "إسرائيل": لا شيء سيمرّ من دون عقاب!

ردًا على سؤال حول قيام العدو الإسرائيلي بقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا الأسبوع الماضي، توعّدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني اليوم الإثنين، بالردّ على أي هجمات تستهدف مصالحها.

وذكر كنعاني أن لا شيء سيمر من دون عقاب، مؤكدًا أن أي عمل ضد مصالح إيران وقواتها الاستشارية في سوريا لن يجري من دون رد.

أتى ذلك بعدما أكدت إيران في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا يعملان كمستشارين عسكريين في سوريا في هجوم إسرائيلي، في أول خسائر بشرية إيرانية يتم الإعلان عنها خلال الحرب في غزة.

وقضى المقاتلان في ضربات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لحزب الله قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري في حينه.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية وقتها مستودعاً تابعاً لحزب الله في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلاً عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة ما أدى إلى سقوط القتلى.

يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية في سوريا، كانت تكررت إلى حدّ كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد سلطت الضوء على المخاطر من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ودخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانيًا على الخط، لا سيما مع تصاعد الهجمات أيضًا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أميركية، واستمرار المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال في جنوب لبنان.