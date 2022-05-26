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إيران تتوقع من روسيا تزويدها بخمسة ملايين طن من الحبوب

26 - مايو - 2022
روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح حول العالم

روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح بالعالم

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قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي لوكالة نادي الصحفيين الشبان شبه الرسمية إن إيران تتوقع أن تزودها روسيا بخمسة ملايين طن من الحبوب بما في ذلك كمية من القمح.

وقال رئيس اتحاد الحبوب الإيراني، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن إيران سيتعين عليها استيراد ما لا يقل عن سبعة ملايين طن من القمح في العام الذي ينتهي في مارس آذار 2023، وهو العام الثاني الذي ترتفع فيه الواردات مع استمرار تأثير الجفاف على الإنتاج المحلي.

وقالت وكالة نادي الصحفيين الشبان إن إيران وروسيا أبرمتا اتفاق توريد ضمن عدة صفقات وُقّعت خلال زيارة قام بها وفد اقتصادي وتجاري روسي هذا الأسبوع.

ولم تحدد الجدول الزمني للتسليم أو كمية القمح الموردة أو المبلغ المقترح تسديده في المقابل.

ولم ترد وزارة الزراعة الروسية ومكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي يرأس، مع أوجي، لجنة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة، على طلب من رويترز للتعليق.

وتخضع إيران وروسيا لعقوبات غربية.

وتواجه إيران على وجه الخصوص تحديا يتمثل في تمويل الواردات في ظل العقوبات الأمريكية. وتهدف طهران لرفع هذه العقوبات عبر مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقال نوفاك أمس الأربعاء إن روسيا وإيران ناقشتا مقايضة إمدادات النفط والغاز وإنشاء مركز إمدادت لوجستية.

    المصدر :
  • رويترز

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