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إيران تجدد التأكيد على طبيعة برنامجها النووي السلمي

منذ 47 دقيقة
المنشآت النووية الإيرانية

إحدى المنشآت النووية الإيرانية

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام من تحذير صدر عن قائد بالحرس الثوري الإيراني من أن طهران قد تغير سياستها النووية إذا استمرت التهديدات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران “قالت إيران عدة مرات إن برنامجها النووي يخدم الأغراض السلمية فقط. ولا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا النووية”.

وحذر أحمد حق طلب القائد المسؤول عن حماية المنشآت النووية بالحرس الثوري الأسبوع الماضي بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل من أن التهديدات الإسرائيلية قد تدفع طهران إلى “مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقا”.

وأفتى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في برنامج طهران النووي، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتحريم صنع الأسلحة النووية.

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