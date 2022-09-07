إيران تجري أكبر مناورات عسكرية في تاريخ قواتها البرية

بدأت القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين في مدينة نصر آباد بمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، تحت عنوان ”اقتدار 2022″، وصفتها وكالة ”فارس“ بأنها الأكبر في تاريخ القوات البرية الإيرانية.

وقال العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية، إن ”هذه المناورات تجري بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم من الوحدات العسكرية“.

وأضاف أن ”المناورات ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة“.

وأوضح ”في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات“.

وتابع ”كما سيتم تقييم العمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وفقًا لوقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي“.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن ”هذه المناورات العسكرية ستكون أكبر مناورة في تاريخ القوات البرية التابعة للجيش الإيراني“.

وقال القائد العام للجیش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، ”سنقيم في المستقبل القريب ‎مناورات برية كبيرة وبعدها سلسلة من المناورات المختلفة لتطبيق تدريبات جديدة والتمرن على التجهيزات الحديثة بما يتناسب وتهديدات الأعداء التي يتم رصدها“.

وفي 26 من آب/ أغسطس الماضي، اختتمت قوات الجيش الإيراني مناورات للطائرات المسيرة استمرت لمدة يومين وشملت جميع أنحاء البلاد.

وقال بيان للجيش الإيراني إنه ”تم في هذه المناورات للطائرات المسيرة تدمير المواقع الحساسة والحيوية للعدو الافتراضي، باستخدام أسلحة حديثة ودقيقة في التمرين المشترك“.