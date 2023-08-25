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إيران تجري تدريبات في خوض "حرب إلكترونية" على الطائرات المسيرة

منذ ساعة واحدة
علم ايران

علم ايران

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ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران بدأت الجمعة تدريبات لاختبار قدراتها على خوض “حرب إلكترونية” في مواجهة طائرات مسيرة ومقاتلة وطائرات هليكوبتر تحاكي طائرات العدو.

وأضاف التلفزيون أن وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية وكذلك الدفاعات الجوية شاركت في التدريبات في المنطقة الوسطى الصحراوية إلى حد كبير في الجمهورية الإسلامية.

وقال إن التدريبات شملت أجهزة رادار وطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة بعضها مسيرة ومركبات جوية متناهية الصغر ومعدات عسكرية أخرى جميعها محلية الصنع.

ونقل تلفزيون برس تي.في الذي يبث باللغة الإنجليزية وتديره الدولة عن حبيب الله سياري نائب رئيس إدارة التنسيق في الجيش الإيراني “يمتلك الجيش البنية التحتية المناسبة، وقد حققنا نتائج إيجابية في مواجهة التهديدات المعاصرة والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية في هذه الساحة الحساسة والمعقدة”.

وطورت إيران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية وإجراءات الحظر التي تمنعها من استيراد الكثير من الأسلحة.

وأعلنت طهران الثلاثاء عن تصنيع طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تحمل اسم (مهاجر 10) بمدى وفترة تحليق معززين مع قدرة نقل حمولة أكبر.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة من طراز مهاجر 6، ضمن طائرات مسيرة أخرى، منذ بداية غزوها لأوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في وصف قدراتها التسليحية.

    المصدر :
  • رويترز

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