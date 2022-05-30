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إيران تحتجز سفينة تحمل وقودا "مهرّبا"

30 - مايو - 2022
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ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب وتم اعتقال طاقمها المكون من تسعة أفراد.

وقال كبير قضاة إقليم هرمزجان: “بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها”.

ويعد سعر الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وهبوط عملتها وهي تكافح عمليات تهريب الوقود المتفشية برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.

وكثيرا ما صادرت إيران سفنا تقول إنها تستخدم في تهريب النفط في الخليج.

    المصدر :
  • رويترز

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