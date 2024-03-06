إيران تحتجز سفينة في الخليج وتُصادر شحنة نفط أميركية

أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء، اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، أن إيران احتجزت سفينة في الخليج وصادرت شحنة نفط أميركية عليها، بعد شكوى قانونية قدمها مصابون بمرض الفراشة الجلدي.

وقالت الوكالة إنه “عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدم مرضى الفراشة EB شكوى ضد أميركا في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران”.

كما أضافت أنه بعد المتابعة القانونية التي أجراها المحامون في القضية “أمرت المحكمة أخيراً بمصادرة شحنة النفط الأميركية التابعة لسفينة أدفانتش سويت في الخليج”.

يذكر أن طهران كانت أعلنت في 11 يناير 2024 أن قواتها البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان، رداً على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.

كذلك أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” حينها أن القوات البحرية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عُمان “بأمر قضائي”.

وكانت واشنطن قد أكدت في سبتمبر 2023 أنها قامت في أبريل من العام ذاته، بمصادرة شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تحمل اسم “السويس راجان” تديرها شركة يونانية.

وكان هذا الإعلان أول تأكيد رسمي للواقعة التي أعقبها قيام طهران بمصادرة ناقلتين بمياه الخليج في أبريل ومايو.

يشار إلى أن واشنطن تتهم طهران بالوقوف خلف سلسلة هجمات على حركة الملاحة في مياه الخليج، ومصادرة ناقلات نفط والتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها لتصدير الخام وبيعه في الأسواق.