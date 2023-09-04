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إيران تحتجز مواطنًا سويديًا.. وستوكهولهم تتجنّب "تعقيد القضيّة"

منذ 4 دقائق
إيران

إيران

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في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبيّ من جانب طهران، في ظلّ حالة التوتر السياسي التي تعيشها مع الغرب، كشفت السويد ومفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أنّ مواطنًا سويديًا محتجز في إيران.

وقالت وزارة الخارجية السويدية: “احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينيات، في إيران في أبريل 2022″، وأضافت “تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي”.

فيما أكد أيضًا متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أنّ مواطنًا سويديًا محتجز في إيران، لكنّه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنّ مواطنًا سويديًا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل.

وقالت وزارة الخارجية السويدية: “في تقديرنا، إنْ ناقشت الوزارة تحركاتها علنًا، فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعيًا لتأكيد أي أسماء”.

    المصدر :
  • رويترز

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