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إيران تحتجز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب"

منذ ساعة واحدة
ناقلة نفط- أرشيفية

ناقلة نفط- أرشيفية

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احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة تحمل 900 طن متري من “الوقود المهرب”، وطاقمًا من 12 فردًا بناء على أمر محكمة، وفق ما أفاد تقرير لوكالة أنباء فارس اليوم الجمعة.

فيما لم يقدم التقرير مزيدًا من التفاصيل عن الناقلة.

وكانت إيران قد أعلنت حصولها على أمر قضائي لاحتجاز الناقلة “ريتشموند فوياجر” بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان، وفق ما أفادت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية الرسمية (إيرين).

الشبكة نقلت عن تقرير من مركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان في إيران، أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها “ريتشموند فوياجر”، اصطدمت بسفينة إيرانية تقل سبعة من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة خمسة بجروح خطيرة.

وتشير بيانات من شركة التحليلات فورتكسا، إلى مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا عبر مضيق هرمز، وهو بمثابة عنق زجاجة بين إيران وسلطنة عمان.

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